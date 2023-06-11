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Лига чемпионов
11 июня 2023, 15:45 |
2491
2

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов

А вот против флага Палестины никто не был против...

11 июня 2023, 15:45 |
2491
2
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
Telegram

10 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Во время поединка на трибунах стадиона присутствовал фанат «Ман Сити», который держал украинский флаг. Службам стадиона не понравилось то, что у мужчины в руках флаг Украины. У болельщика неоднократно пытались его забрать.

Видео момента было опубликовала в Telegram-канале «Бомбардир». Сам мужчина во время разговора с охраной стадиона отметил, что к флагу Палестины они почему-то никаких претензий не имеют.

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать украинский флаг на финале Лиги чемпионов

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видео Лига чемпионов флаг Украины фанаты болельщики Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер
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Де павелка, де кулеба, де зеленський? Чи всім все ок?
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