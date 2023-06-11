ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов

10 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Во время поединка на трибунах стадиона присутствовал фанат «Ман Сити», который держал украинский флаг. Службам стадиона не понравилось то, что у мужчины в руках флаг Украины. У болельщика неоднократно пытались его забрать.

Видео момента было опубликовала в Telegram-канале «Бомбардир». Сам мужчина во время разговора с охраной стадиона отметил, что к флагу Палестины они почему-то никаких претензий не имеют.

ВИДЕО. У фаната пытались отобрать украинский флаг на финале Лиги чемпионов