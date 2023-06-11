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Украина. Премьер лига
11 июня 2023, 12:10 | Обновлено 11 июня 2023, 12:16
657
0

Богдан КОГУТ: «В эпизоде с удалением Вовченко допустил позиционную ошибку»

Голкипер «Вереса» – о домашнем поражении от «Металлурга»

11 июня 2023, 12:10 | Обновлено 11 июня 2023, 12:16
657
0
Богдан КОГУТ: «В эпизоде с удалением Вовченко допустил позиционную ошибку»
НК Верес. Богдан Когут

Состоялись первые матчи раунда плей-офф за право участия в следующем сезоне в УПЛ. В одном из них во Львове запорожский «Металлург» в роли номинальных хозяев взял верх над ровенским «Вересом» – 1:0.

Капитан «Вереса» Богдан Когут поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния в комментарии Sport.ua:

«На ход событий в матче повлияло удаление с поля нашего защитника Вовченко уже на 5-й минуте. Семен в этом эпизоде действовал позиционно неграмотно, ему не нужно было пытаться выбить мяч у свого визаве Сидорова в подкате, а просто сопровождать его. Все же, нападающий вбегал в штрафную площадку не по центру…

Противостоять «Металлургу», который играл в большинстве почти весь поединок и старался комбинировать, было нелегко. Пришлось делать тактические перестроения и все же, по-моему, мы заслуживали лучшей судьбы. Были прекрасные возможности забивать у Близниченко, Гайдучика, однако подвела реализация».

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Богдан Когут Семен Вовченко
Источник Sport.ua
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