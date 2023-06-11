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Лига чемпионов
11 июня 2023, 11:48 | Обновлено 11 июня 2023, 12:03
2705
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Лиге чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

11 июня 2023, 11:48 | Обновлено 11 июня 2023, 12:03
2705
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе «Ататюрк» прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер». На 68-й минуте Родри забил победный гол для «Манчестер Сити» (1:0).

«Ман Сити» оформил требл (победы за один сезон в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Пепа Гвардиолы.

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видео Лига чемпионов Пеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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