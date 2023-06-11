ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на победу в Лиге чемпионов

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе «Ататюрк» прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер». На 68-й минуте Родри забил победный гол для «Манчестер Сити» (1:0).

«Ман Сити» оформил требл (победы за один сезон в национальном чемпионате, кубке и Лиге чемпионов).

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Пепа Гвардиолы.