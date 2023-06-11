Владислав ВАНАТ: «Коллектив сборной Украины очень хорошо принял»
Молодой форвард «Динамо» – о дебютном вызове в национальную команду
21-летний нападающий сборной Украины Владислав Ванат высказался перед матчами национальной команды.
– Как тебе первые тренировки в сборной Украины? Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя хорошо. Втягиваемся в этот режим и пытаемся понять, что от нас хочет тренерский штаб.
– Так чего хочет?
– Это секрет.
– Это первый вызов для тебя, мы уже говорили о том, что ты его ожидал и где-то твои ожидания сбываются.
– Да, сбываются. Коллектив очень хорошо принял, хорошая атмосфера.
– Сергей Станиславович уже говорил тебе какие-то наставления, как форварду?
– Подсказ происходит в тренировочном процессе. Позже будем больше знакомиться.
– Ты из системы «Динамо». Ты помнишь тот момент, когда Сергей Станиславович работал тренером клуба?
– Помню конечно. Мы мячи подавали на этих матчах. Так что я не могу этого не помнить.
– Что думаешь о нашем ближайшем оппоненте – Германии?
– Очень хорошая команда, наверное, одна из лучших в мире. Будет очень приятно показать и посмотреть уровень этой команды.
– Потом у нас игры квалификации против Македонии и Мальты.
– Конечно, нужно играть на максимум и выигрывать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец опубликовал сториз в своем Instagram
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов