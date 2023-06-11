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Чемпионат мира
11 июня 2023, 09:31 |
496
0

Владислав ВАНАТ: «Коллектив сборной Украины очень хорошо принял»

Молодой форвард «Динамо» – о дебютном вызове в национальную команду

11 июня 2023, 09:31 |
496
0
Владислав ВАНАТ: «Коллектив сборной Украины очень хорошо принял»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Владислав Ванат

21-летний нападающий сборной Украины Владислав Ванат высказался перед матчами национальной команды.

– Как тебе первые тренировки в сборной Украины? Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя хорошо. Втягиваемся в этот режим и пытаемся понять, что от нас хочет тренерский штаб.

– Так чего хочет?
– Это секрет.

– Это первый вызов для тебя, мы уже говорили о том, что ты его ожидал и где-то твои ожидания сбываются.
– Да, сбываются. Коллектив очень хорошо принял, хорошая атмосфера.

– Сергей Станиславович уже говорил тебе какие-то наставления, как форварду?
– Подсказ происходит в тренировочном процессе. Позже будем больше знакомиться.

– Ты из системы «Динамо». Ты помнишь тот момент, когда Сергей Станиславович работал тренером клуба?
– Помню конечно. Мы мячи подавали на этих матчах. Так что я не могу этого не помнить.

– Что думаешь о нашем ближайшем оппоненте – Германии?
– Очень хорошая команда, наверное, одна из лучших в мире. Будет очень приятно показать и посмотреть уровень этой команды.

– Потом у нас игры квалификации против Македонии и Мальты.
– Конечно, нужно играть на максимум и выигрывать.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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