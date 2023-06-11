Кто побеждал в ЛЧ. Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».

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На 68-й минуте Родри забил победный гол для «Манчестер Сити» (1:0).

«Манчестер Сити» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов.

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