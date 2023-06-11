Лига чемпионов11 июня 2023, 05:36 | Обновлено 11 июня 2023, 05:56
661
0
Кто побеждал в ЛЧ. Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов
«Манчестер Сити» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов
11 июня 2023, 05:36 | Обновлено 11 июня 2023, 05:56
661
0
В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте Родри забил победный гол для «Манчестер Сити» (1:0).
«Манчестер Сити» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов.
Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов ЛЧ (КЕЧ)
Все победители Лиги чемпионов (КЕЧ) за историю
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 июня 2023, 19:00 29
Польская теннисистка обыграла в финале Каролину Мухову
Футбол | 11 июня 2023, 00:18 2
Все итальянские команды проиграли свои финалы
Футбол | 10.06.2023, 12:46
Футбол | 10.06.2023, 23:56
Футбол | 11.06.2023, 06:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2023, 09:56 10
10.06.2023, 00:05 4
Теннис
09.06.2023, 19:57 10
09.06.2023, 01:34 7
10.06.2023, 09:54 5
09.06.2023, 21:59 15
09.06.2023, 06:31