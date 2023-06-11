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Лига чемпионов
11 июня 2023, 05:36 | Обновлено 11 июня 2023, 05:56
661
0

Кто побеждал в ЛЧ. Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов

«Манчестер Сити» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов

11 июня 2023, 05:36 | Обновлено 11 июня 2023, 05:56
661
0
Кто побеждал в ЛЧ. Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня, в 22:00 в Стамбуле на стадионе Ататюрк прошел финал Лиги чемпионов, в котором играли «Манчестер Сити» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте Родри забил победный гол для «Манчестер Сити» (1:0).

«Манчестер Сити» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов.

Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов ЛЧ (КЕЧ)

Все победители Лиги чемпионов (КЕЧ) за историю

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Источник Sport.ua
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