Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в эфире BT Sport кратко прокомментировал итоги Лиги чемпионов 2022/23:

«Этот трофей п****ц как тяжело выиграть», – сказал испанский коуч.

10 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале ЛЧ со счетом 1:0. Для «горожан» этот трофей главного еврокубкового клубного турнира стал первым в истории. Также манчестерская команда взял требл в кампании 2022/23.

Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.

ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».