Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».
Лига чемпионов
11 июня 2023, 04:15 |
627
0

ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».

Наставник «Манчестер Сити» кратко прокомментировал успех команды

11 июня 2023, 04:15 |
627
0
ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в эфире BT Sport кратко прокомментировал итоги Лиги чемпионов 2022/23:

«Этот трофей п****ц как тяжело выиграть», – сказал испанский коуч.

10 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале ЛЧ со счетом 1:0. Для «горожан» этот трофей главного еврокубкового клубного турнира стал первым в истории. Также манчестерская команда взял требл в кампании 2022/23.

Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.

ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».

По теме:
Кто побеждал в ЛЧ. Англия завоевала 15-й трофей, у Испании – 19 титулов
ФОТО. Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов 2022/23
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
видео Пеп Гвардиола Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Источник Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Футбол | 10 июня 2023, 20:23 5
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF
Украина разгромила Англию в финале и выиграла чемпионат Европы IFCPF

Сине-желтые в решающем матче забили соперникам три безответных мяча

Стало известно, кто возглавит нидерландский ПСВ
Футбол | 10 июня 2023, 20:51 2
Стало известно, кто возглавит нидерландский ПСВ
Стало известно, кто возглавит нидерландский ПСВ

Петер Бош близок к тому, чтобы стать наставником нидерландской команды

Симоне ИНДЗАГИ: «Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча»
Футбол | 11.06.2023, 03:05
Симоне ИНДЗАГИ: «Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча»
Симоне ИНДЗАГИ: «Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча»
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Футбол | 10.06.2023, 07:57
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
В Карпатах определились с будущим Тлумака
Футбол | 10.06.2023, 12:10
В Карпатах определились с будущим Тлумака
В Карпатах определились с будущим Тлумака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
10.06.2023, 23:59 3
Футбол
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
09.06.2023, 23:22 6
Теннис
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
Свёнтек в третий раз за четыре года выиграла Ролан Гаррос
10.06.2023, 19:00 29
Теннис
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
09.06.2023, 06:31
Футбол
КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец
КДК УАФ оштрафовал Рух, Полесье, Верес, Минай и Черноморец
09.06.2023, 21:59 15
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
09.06.2023, 13:20 5
Зимние виды
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не хочу говорить о политике. Я сделала все заявления»
Арина СОБОЛЕНКО: «Я не хочу говорить о политике. Я сделала все заявления»
09.06.2023, 01:34 7
Теннис
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
09.06.2023, 23:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности