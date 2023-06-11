ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».
Наставник «Манчестер Сити» кратко прокомментировал успех команды
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в эфире BT Sport кратко прокомментировал итоги Лиги чемпионов 2022/23:
«Этот трофей п****ц как тяжело выиграть», – сказал испанский коуч.
10 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» в финале ЛЧ со счетом 1:0. Для «горожан» этот трофей главного еврокубкового клубного турнира стал первым в истории. Также манчестерская команда взял требл в кампании 2022/23.
Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов.
ВИДЕО. Итоги ЛЧ от Гвардиолы: «Этот трофей п****ц как тяжело выиграть».
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