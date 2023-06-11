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11 июня 2023, 03:55 |
18
0

Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос 2023 среди мужчин

11 июня 2023, 03:55 |
18
0
Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

11 июня состоится финальный матч на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

4-я ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) сыграет против экс-лидера мужского тенниса Новака Джоковича (Сербия, ATP 3). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли между собой 4 раза. Все поединки выиграл Новак.

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Новак Джокович Каспер Рууд Ролан Гаррос 2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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