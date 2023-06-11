Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июня состоится финальный матч на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

4-я ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия) сыграет против экс-лидера мужского тенниса Новака Джоковича (Сербия, ATP 3). Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 15:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли между собой 4 раза. Все поединки выиграл Новак.

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