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  4. 23-летний форвард Ман Сити взял 2 супертитула за сезон и вошел в историю
Лига чемпионов
11 июня 2023, 03:44 |
244
0

23-летний форвард Ман Сити взял 2 супертитула за сезон и вошел в историю

Хулиан Альварес выиграл чемпионат мира с Аргентиной и Лигу чемпионов с «горожанами»

11 июня 2023, 03:44 |
244
0
23-летний форвард Ман Сити взял 2 супертитула за сезон и вошел в историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

23-летний аргентинский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на чемпионате мира.

В 2022 году Хулиан выиграл Мундиаль со сборной Аргентины. Вчера, 10 июня, Альварес взял титул Лиги чемпионов с «горожанами». Также вместе с манчестерской командой аргентинец стал обладателем Кубка Англии и трофея АПЛ.

Альварес проводит первый сезон в составе «Ман Сити». В сезоне 2022/23 он сыграл в 31 матче, в которых оформил 9 голов.

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Хулиан Альварес Манчестер Сити Лига чемпионов сборная Аргентины по футболу требл ЧМ-2022 по футболу рекорд
Источник Sport.ua
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