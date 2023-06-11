23-летний форвард Ман Сити взял 2 супертитула за сезон и вошел в историю

23-летний аргентинский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на чемпионате мира.

В 2022 году Хулиан выиграл Мундиаль со сборной Аргентины. Вчера, 10 июня, Альварес взял титул Лиги чемпионов с «горожанами». Также вместе с манчестерской командой аргентинец стал обладателем Кубка Англии и трофея АПЛ.

Альварес проводит первый сезон в составе «Ман Сити». В сезоне 2022/23 он сыграл в 31 матче, в которых оформил 9 голов.