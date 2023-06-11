До рекорда КриРо не хватило 5 голов. Холанд – лучший бомбардир ЛЧ 2022/23
Эрлинг оформил 12 голов в главном еврокубковом клубном турнире
22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2022/23.
Нападающий «горожан» оформил 12 голов в главном еврокубковом клубном турнире.
Отметим, что рекорд принадлежит звездному португальскому форварду Криштиану Роналду, который в кампании 2013/14 забил за «Реал» 17 мячей.
На 2-м месте в списке бомбардиров ЛЧ расположился Мохамед Салах («Ливерпуль») с 8 голами, а тройку замкнули Винисиус Жуниор («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») по 7 голов.
В списке ассистентов лучшим стал Кевин Де Брюйне – 8 голевых передач. 6 – у Винисиуса, по 5 – у Федерико Димарко («Интер») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»).
Clear 👏#UCLfinal pic.twitter.com/KOtR9agIHX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
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