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  4. До рекорда КриРо не хватило 5 голов. Холанд – лучший бомбардир ЛЧ 2022/23
Лига чемпионов
11 июня 2023, 03:23 |
245
0

До рекорда КриРо не хватило 5 голов. Холанд – лучший бомбардир ЛЧ 2022/23

Эрлинг оформил 12 голов в главном еврокубковом клубном турнире

11 июня 2023, 03:23 |
245
0
До рекорда КриРо не хватило 5 голов. Холанд – лучший бомбардир ЛЧ 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 2022/23.

Нападающий «горожан» оформил 12 голов в главном еврокубковом клубном турнире.

Отметим, что рекорд принадлежит звездному португальскому форварду Криштиану Роналду, который в кампании 2013/14 забил за «Реал» 17 мячей.

На 2-м месте в списке бомбардиров ЛЧ расположился Мохамед Салах («Ливерпуль») с 8 голами, а тройку замкнули Винисиус Жуниор («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ») по 7 голов.

В списке ассистентов лучшим стал Кевин Де Брюйне – 8 голевых передач. 6 – у Винисиуса, по 5 – у Федерико Димарко («Интер») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»).

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Эрлинг Холанд лучший бомбардир Лига чемпионов Манчестер Сити Криштиану Роналду Мохамед Салах Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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