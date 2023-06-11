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  4. Пеп Гвардиола – первый тренер в истории, который выиграл два требла
Лига чемпионов
11 июня 2023, 02:20 |
205
0

Пеп Гвардиола – первый тренер в истории, который выиграл два требла

52-летний испанский специалист в третий раз выиграл Лигу чемпионов

11 июня 2023, 02:20 |
205
0
Пеп Гвардиола – первый тренер в истории, который выиграл два требла
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

52-летний испанский специалист Пеп Гвардиола стал первый тренером в истории, который выиграл два требла за карьеру.

В сезоне 2022/23 Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В кампании 2008/2009 Пеп сделал первый требл вместе с «Барселоной», завоевав титул Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Гвардиола в третий раз взял трофей главного еврокубкового клубного турнира. В 2009 и 2011 годах он стал победителем ЛЧ вместе с «Барселоной», а в 2023 – с «Ман Сити».

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Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Барселона Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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