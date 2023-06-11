Пеп Гвардиола – первый тренер в истории, который выиграл два требла
52-летний испанский специалист в третий раз выиграл Лигу чемпионов
52-летний испанский специалист Пеп Гвардиола стал первый тренером в истории, который выиграл два требла за карьеру.
В сезоне 2022/23 Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
В кампании 2008/2009 Пеп сделал первый требл вместе с «Барселоной», завоевав титул Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов.
Гвардиола в третий раз взял трофей главного еврокубкового клубного турнира. В 2009 и 2011 годах он стал победителем ЛЧ вместе с «Барселоной», а в 2023 – с «Ман Сити».
Genius 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/lSCKKw5g2o— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
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