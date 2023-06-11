Симоне ИНДЗАГИ: «Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча»

В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

После завершения встречи главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я поздравил своих ребят. Они прекрасно сыграли. Мы проиграли финал, который желали выиграть любой ценой, но они должны гордиться собой. Я бы ни за что не променял этих игроков, и сегодня весь мир видел, почему. Мы стойко держались против очень сильной команды. Нам есть о чем сожалеть, но мы можем собой гордиться.

Я хотел бы обнять каждого болельщика «Интера», в точности как своих ребят. Они потрясающие. Они всегда с нами.

Это футбол. Такие неудачи делают сильнее. Все еще не могу понять, как мы не забили в конце матча. Мы явно заслуживали большего.

Утром я сказал ребятам, что матч будет таким – равным, упорным. Говорил, что все решат мелочи. Мы должны были сделать чуть больше, чтобы финал сложился в нашу пользу».

Защитник «Интера» Федерико Димарко:

«Мы разочарованы этим поражением. Обидно, что проиграли самый важный матч в сезоне, сражаясь на равных с командой, которая создавалась с прицелом на победу в этом турнире. К сожалению, мы не смогли забить.

Мы разочарованы, но «Интер» блестяще показал себя в этом сезоне. Этот финал должен стать для нас новым началом, а не финальной точкой».

Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис:

«Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас трудно давать анализ.

Выступая за «Интер», всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь сегодняшним матчем. Жаль, что не выиграли. Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы».