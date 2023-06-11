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  4. ФОТО. Блок от Лукаку, сейвы Эдерсона. Как Ман Сити завоевал трофей ЛЧ
Лига чемпионов
11 июня 2023, 01:47 |
248
0

ФОТО. Блок от Лукаку, сейвы Эдерсона. Как Ман Сити завоевал трофей ЛЧ

«Горожане» обыграли итальянцев со счетом 1:0

11 июня 2023, 01:47 |
248
0
ФОТО. Блок от Лукаку, сейвы Эдерсона. Как Ман Сити завоевал трофей ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «Интер». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

Единственный гол на 68-й минуте забил Родри.

На 71-й минуте встречи форвард «Интера» Ромелу Лукаку помешал своему партнеру сравнять счет. Федерико Димарко оказался прямо перед створом ворот «Манчестер Сити» и пробил головой, перебросив вратаря Эдерсона. Мяч попал в перекладину. Димарко сразу же нанес второй удар головой в падении, однако мяч попал в ногу стоявшего перед створом ворот Лукаку. В тот момент Эдерсон лежал в воротах.

Бразильский кипер «Сити» за матч сделал 5 сейвов и сохранил ворота команды сухими.

«Манчестер Сити» выиграл главный еврокубковый клубный турнир, тем самым оформив требл в сезоне 2022/23.

ФОТО. Блок от Лукаку, сейвы Эдерсона. Как Ман Сити завоевал трофей ЛЧ

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Эдерсон Родри Ромелу Лукаку Федерико Димарко фото Лига чемпионов Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер
Источник Sport.ua
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