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Чемпионат Европы
10 июня 2023, 23:20 | Обновлено 10 июня 2023, 23:36
567
0

Названы судьи на товарищеский матч между Германией и Украиной

Поединок будет обслуживать греческий судья Тасос Сидиропулос

10 июня 2023, 23:20 | Обновлено 10 июня 2023, 23:36
567
0
Названы судьи на товарищеский матч между Германией и Украиной
УЕФА

12 июня в Бремене на Везерштадионе состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Это юбилейный 1000-й поединок для Бундестим. На матче будет работать судейская бригада из Греции.

Главным арбитром будет Тасос Сидиропулос. На линиях ему будут помогать Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула.

Четвертый арбитр – Иоаннис Пападопулос. Арбитр VAR – Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра VAR – Спиридон Зампалас.

Это будет дебютный матч Сергея Реброва во главе украинской сборной.

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Источник Sport.ua
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