Чемпионат Европы10 июня 2023, 23:20 | Обновлено 10 июня 2023, 23:36
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Названы судьи на товарищеский матч между Германией и Украиной
Поединок будет обслуживать греческий судья Тасос Сидиропулос
10 июня 2023, 23:20 | Обновлено 10 июня 2023, 23:36
567
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12 июня в Бремене на Везерштадионе состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.
Это юбилейный 1000-й поединок для Бундестим. На матче будет работать судейская бригада из Греции.
Главным арбитром будет Тасос Сидиропулос. На линиях ему будут помогать Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула.
Четвертый арбитр – Иоаннис Пападопулос. Арбитр VAR – Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра VAR – Спиридон Зампалас.
Это будет дебютный матч Сергея Реброва во главе украинской сборной.
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