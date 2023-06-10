Названы судьи на товарищеский матч между Германией и Украиной

12 июня в Бремене на Везерштадионе состоится товарищеский матч между сборными Германии и Украины.

Это юбилейный 1000-й поединок для Бундестим. На матче будет работать судейская бригада из Греции.

Главным арбитром будет Тасос Сидиропулос. На линиях ему будут помогать Рейнхард Буксбаум и Хасан Кула.

Четвертый арбитр – Иоаннис Пападопулос. Арбитр VAR – Аристотелис Диамантопулос, ассистент арбитра VAR – Спиридон Зампалас.

Это будет дебютный матч Сергея Реброва во главе украинской сборной.