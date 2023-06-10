Первая пресс-конференция Реброва в сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE

11 июля наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет первую предматчевую пресс-конференцию в качестве тренера национальной команды.

Общение со СМИ перед контрольным матчем с Германией начнется в 17:30.

Спарринг с Германией пройдет 12 июня.