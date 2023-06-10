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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 22:27 | Обновлено 10 июня 2023, 22:28
373
1

Первая пресс-конференция Реброва в сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Команда готовится к матчу с Германией

10 июня 2023, 22:27 | Обновлено 10 июня 2023, 22:28
373
1
Первая пресс-конференция Реброва в сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

11 июля наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет первую предматчевую пресс-конференцию в качестве тренера национальной команды.

Общение со СМИ перед контрольным матчем с Германией начнется в 17:30.

Спарринг с Германией пройдет 12 июня.

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Германия - Украина сборная Украины по футболу Сергей Ребров смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Анатолий Михно
Модель? Ну то не велик тайна - автобус. Програємо 0:2 або 0:3, з одним або без ударів... Той один може навіть в ствір воріт буде...
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