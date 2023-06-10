Украина. Премьер лига10 июня 2023, 22:27 | Обновлено 10 июня 2023, 22:28
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Первая пресс-конференция Реброва в сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Команда готовится к матчу с Германией
10 июня 2023, 22:27 | Обновлено 10 июня 2023, 22:28
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11 июля наставник сборной Украины Сергей Ребров проведет первую предматчевую пресс-конференцию в качестве тренера национальной команды.
Общение со СМИ перед контрольным матчем с Германией начнется в 17:30.
Спарринг с Германией пройдет 12 июня.
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