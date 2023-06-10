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10 июня 2023, 21:20 |
954
3

Стала известна сумма трансфера Чеберко из Осиека в Коламбус Крю

Американцам пришлось раскошелиться на украинского центрбека

10 июня 2023, 21:20 |
954
3
Стала известна сумма трансфера Чеберко из Осиека в Коламбус Крю
instagram.com/cheber98

25-летний украинский центральный защитник «Осиека» Евгений Чеберко переходит в клуб североамериканской МЛС «Коламбус Крю».

О сумме сделки стороны предпочли публично ничего не сообщать, но по данным портала Transfermarkt, за Чеберко «Коламбус Крю» заплатил хорватскому клубу 1 миллион евро.

transfermarkt.us

Официально футболистом «Коламбус Крю» Чеберко станет 5 июля, когда откроется трансферное окно.

Отметим, что «Осиек» заплатил за Чеберко австрийскому ЛАСКу в январе 2022 года 500 тысяч евро.

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Евгений Чеберко Major League Soccer (MLS) Осиек Коламбус Крю трансферы
Источник Transfermarkt
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WildeKater
Хто це?
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-1
Дані Рохас
Да кто это такой ваш Чеберко что его из рук в руки перепокупают и он дорожает?
Ответить
-1
mastorent
ну наконец-то. теперь можно спать.
Ответить
-1
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