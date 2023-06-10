Другие новости10 июня 2023, 21:20 |
954
3
Стала известна сумма трансфера Чеберко из Осиека в Коламбус Крю
Американцам пришлось раскошелиться на украинского центрбека
10 июня 2023, 21:20 |
954
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25-летний украинский центральный защитник «Осиека» Евгений Чеберко переходит в клуб североамериканской МЛС «Коламбус Крю».
О сумме сделки стороны предпочли публично ничего не сообщать, но по данным портала Transfermarkt, за Чеберко «Коламбус Крю» заплатил хорватскому клубу 1 миллион евро.
Официально футболистом «Коламбус Крю» Чеберко станет 5 июля, когда откроется трансферное окно.
Отметим, что «Осиек» заплатил за Чеберко австрийскому ЛАСКу в январе 2022 года 500 тысяч евро.
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Комментарии 3
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Хто це?
Да кто это такой ваш Чеберко что его из рук в руки перепокупают и он дорожает?
ну наконец-то. теперь можно спать.
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