Стала известна сумма трансфера Чеберко из Осиека в Коламбус Крю

25-летний украинский центральный защитник «Осиека» Евгений Чеберко переходит в клуб североамериканской МЛС «Коламбус Крю».

О сумме сделки стороны предпочли публично ничего не сообщать, но по данным портала Transfermarkt, за Чеберко «Коламбус Крю» заплатил хорватскому клубу 1 миллион евро.

transfermarkt.us

Официально футболистом «Коламбус Крю» Чеберко станет 5 июля, когда откроется трансферное окно.

Отметим, что «Осиек» заплатил за Чеберко австрийскому ЛАСКу в январе 2022 года 500 тысяч евро.