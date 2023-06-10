Тренер Металлурга З: «Приятно обыграть команду УПЛ. Но сделан один шаг»

«Металлург» Запорожье в первом переходном матче за право выступать в УПЛ против «Вереса» выиграл со счетом 1:0. Игру оценил наставник Владимир Микитин.

– Сделали очень важный первый шаг. Но это только первый шаг. Приятно обыграть команду УПЛ. Понимаем, что удаление многое поменяло. Но это были проблемы «Вереса». Мы пытались играть в свой футбол. После перерыва ребята больше думали о том, как сохранить победный счет, чем о том, как забить второй раз. Хотя моменты были – не хватало последней передачи.

Сейчас думаем о восстановлении и будем готовиться к повторной игре.