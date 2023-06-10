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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 20:28 |
1071
1

Тренер Металлурга З: «Приятно обыграть команду УПЛ. Но сделан один шаг»

Владимир Микитин оценил успех команды

10 июня 2023, 20:28 |
1071
1
Тренер Металлурга З: «Приятно обыграть команду УПЛ. Но сделан один шаг»
ФК Верес. Владимир Микитин

«Металлург» Запорожье в первом переходном матче за право выступать в УПЛ против «Вереса» выиграл со счетом 1:0. Игру оценил наставник Владимир Микитин.

– Сделали очень важный первый шаг. Но это только первый шаг. Приятно обыграть команду УПЛ. Понимаем, что удаление многое поменяло. Но это были проблемы «Вереса». Мы пытались играть в свой футбол. После перерыва ребята больше думали о том, как сохранить победный счет, чем о том, как забить второй раз. Хотя моменты были – не хватало последней передачи.

Сейчас думаем о восстановлении и будем готовиться к повторной игре.

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Металлург Запорожье Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Владимир Микитин
Источник ФК Верес
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Zanregent
Успехов в ответном матче Металлургу!
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