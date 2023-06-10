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  4. Роман ЯРЕМЧУК – Леоненко: «Услышал тебя, Витек»
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 17:34 | Обновлено 10 июня 2023, 18:54
2830
4

Роман ЯРЕМЧУК – Леоненко: «Услышал тебя, Витек»

Форвард «Брюгге» ответил именитому хейтеру

10 июня 2023, 17:34 | Обновлено 10 июня 2023, 18:54
2830
4
Роман ЯРЕМЧУК – Леоненко: «Услышал тебя, Витек»
ФК Брюгге. Роман Яремчук

27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал совет завершить карьеру от бывшего форварда национальной команды Виктора Леоненко.

«Услышал тебя, Витек», – написал Яремчук в Instagram.

Отметим, что Яремчук в минувшем сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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Роман Яремчук Брюгге Виктор Леоненко
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Tasha19
О, зараз Вітьок відповість))))
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+1
BUCH
Стримано...
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+1
Remark
Чую чую я качую, что в следующем матче Яремчук забьет один, а то и больше голов и снимет футболку, а под ней будет фотка Леоненко, где будет написано "ну и шо? а я аж спратаку забивал".
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-1
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