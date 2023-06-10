Украина. Премьер лига10 июня 2023, 17:34 | Обновлено 10 июня 2023, 18:54
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Роман ЯРЕМЧУК – Леоненко: «Услышал тебя, Витек»
Форвард «Брюгге» ответил именитому хейтеру
10 июня 2023, 17:34 | Обновлено 10 июня 2023, 18:54
2830
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27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал совет завершить карьеру от бывшего форварда национальной команды Виктора Леоненко.
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«Услышал тебя, Витек», – написал Яремчук в Instagram.
Отметим, что Яремчук в минувшем сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
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Комментарии 4
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О, зараз Вітьок відповість))))
Стримано...
Чую чую я качую, что в следующем матче Яремчук забьет один, а то и больше голов и снимет футболку, а под ней будет фотка Леоненко, где будет написано "ну и шо? а я аж спратаку забивал".
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