Роман ЯРЕМЧУК – Леоненко: «Услышал тебя, Витек»

27-летний нападающий бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал совет завершить карьеру от бывшего форварда национальной команды Виктора Леоненко.

«Услышал тебя, Витек», – написал Яремчук в Instagram.

Отметим, что Яремчук в минувшем сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.