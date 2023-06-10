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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчуку давным-давно было пора закончить»
Бельгия
10 июня 2023, 15:39 | Обновлено 10 июня 2023, 15:53
184
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчуку давным-давно было пора закончить»

Футбольный эксперт посоветовал известному форварду завершить карьеру

10 июня 2023, 15:39 | Обновлено 10 июня 2023, 15:53
184
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчуку давным-давно было пора закончить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, посоветовал 27-летнему нападающему бельгийского «Брюгге» Роману Яремчуку завершить карьеру.

«Давайте по поводу Яремчука, не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно было пора закончить. Все просто», - сказал Леоненко.

Яремчук в минувшем сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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Виктор Леоненко Роман Яремчук Брюгге
Источник Леоненко PROSPORT
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