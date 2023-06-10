Виктор ЛЕОНЕНКО: «Яремчуку давным-давно было пора закончить»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, посоветовал 27-летнему нападающему бельгийского «Брюгге» Роману Яремчуку завершить карьеру.

«Давайте по поводу Яремчука, не Ивана, а Романа. Я считаю, что ему давным-давно было пора закончить. Все просто», - сказал Леоненко.

Яремчук в минувшем сезоне принял участие в 32-х матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.