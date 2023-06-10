На очереди – Бразилия. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2023 по socca

Определены все пары 1/4 финала на ЧМ-2023 по socca, который проходит в немецком Эссене.

Вечером 10 июня в четвертьфиналах встретятся: 17:15. Хорватия – Словения, 18:30. Украина – Бразилия, 19:45. Мексика – Греция, 21:00. Казахстан – США. Указано киевское время начала матчей (немецкое время – на один час меньше).

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Соперником сине-желтой сборной в 1/4 финала будет команда Бразилии, чемпион мира 2022.

Украина с 9 очками из 9 выиграла группу E и вышли в плей-офф. Подопечные Виталия Мельника в 1/16 финала обыграли команду Албании (3:1), затем выиграли у Марокко (3:1) и вышли в четвертьфинал.

Бразилия тоже не теряла очков на пути в четвертьфинал. Выиграв все три матча группы, бразильцы в плей-офф победили Италию (3:0) и Польшу (3:1).

Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь от него количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

ЧМ-2023 по socca

Эссен (Германия)

1/8 финала, 9 июня

18:40. Польша – Бразилия – 1:3

– 1:3 19:45. Украина – Марокко – 3:1

– Марокко – 3:1 20:50. Китай – Словения – 1:2

– 1:2 21:55. Германия – Хорватия – 2:2 (пен. 0:2)

1/8 финала, 10 июня

11:00. Мексика – Франция – 2:2 (пен. 3:2)

– Франция – 2:2 (пен. 3:2) 12:05. Греция – Египет – 2:0

– Египет – 2:0 13:10. Казахстан – Кипр – 2:1

– Кипр – 2:1 14:15. Бельгия – США – 2:3

1/4 финала, 10 июня