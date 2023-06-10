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Чемпионат мира
10 июня 2023, 17:20 | Обновлено 10 июня 2023, 17:30
1426
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На очереди – Бразилия. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2023 по socca

Сборная Украины 10 июня в 18:30 сыграет против команды Бразилии

10 июня 2023, 17:20 | Обновлено 10 июня 2023, 17:30
1426
0
На очереди – Бразилия. Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2023 по socca
Soccer UA

Определены все пары 1/4 финала на ЧМ-2023 по socca, который проходит в немецком Эссене.

Вечером 10 июня в четвертьфиналах встретятся: 17:15. Хорватия – Словения, 18:30. Украина – Бразилия, 19:45. Мексика – Греция, 21:00. Казахстан – США. Указано киевское время начала матчей (немецкое время – на один час меньше).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником сине-желтой сборной в 1/4 финала будет команда Бразилии, чемпион мира 2022.

Украина с 9 очками из 9 выиграла группу E и вышли в плей-офф. Подопечные Виталия Мельника в 1/16 финала обыграли команду Албании (3:1), затем выиграли у Марокко (3:1) и вышли в четвертьфинал.

Бразилия тоже не теряла очков на пути в четвертьфинал. Выиграв все три матча группы, бразильцы в плей-офф победили Италию (3:0) и Польшу (3:1).

Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь от него количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

ЧМ-2023 по socca

Эссен (Германия)

1/8 финала, 9 июня

  • 18:40. Польша – Бразилия – 1:3
  • 19:45. Украина – Марокко – 3:1
  • 20:50. Китай – Словения – 1:2
  • 21:55. Германия – Хорватия – 2:2 (пен. 0:2)

1/8 финала, 10 июня

  • 11:00. Мексика – Франция – 2:2 (пен. 3:2)
  • 12:05. Греция – Египет – 2:0
  • 13:10. Казахстан – Кипр – 2:1
  • 14:15. Бельгия – США – 2:3

1/4 финала, 10 июня

  • 17:15. Хорватия – Словения
  • 18:30. Украина – Бразилия
  • 19:45. Мексика – Греция
  • 21:00. Казахстан – США

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Источник Sport.ua
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