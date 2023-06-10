Украина. Премьер лига10 июня 2023, 17:17 | Обновлено 10 июня 2023, 17:20
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Матч Ингулец – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги
Команды выйдут на футбольное поле позже запланированного
10 июня 2023, 17:17 | Обновлено 10 июня 2023, 17:20
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В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского ЛНЗ.
Поединок в с. Петрово на стадионе «Ингулец» должен был начаться в 17:00, однако был отложен из-за воздушной тревоги.
Команды должны выйти на футбольное поле после отбоя тревоги.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – ЛНЗ.
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