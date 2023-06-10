Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Ингулец – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 17:17 | Обновлено 10 июня 2023, 17:20
108
0

Матч Ингулец – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги

Команды выйдут на футбольное поле позже запланированного

10 июня 2023, 17:17 | Обновлено 10 июня 2023, 17:20
108
0
Матч Ингулец – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги
ФК Ингулец

В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского ЛНЗ.

Поединок в с. Петрово на стадионе «Ингулец» должен был начаться в 17:00, однако был отложен из-за воздушной тревоги.

Команды должны выйти на футбольное поле после отбоя тревоги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – ЛНЗ.

По теме:
Доминик ГАШЕК: «Шутил, что у Житника широкие ноги, так как он из Чернобыля»
Металлург – Верес. Стартовые составы команд
Ингулец – ЛНЗ. Стартовые составы команд
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ингулец переходные матчи ЛНЗ Черкассы Ингулец - ЛНЗ российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Футбол | 10 июня 2023, 12:46 2
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах

Именитый тренер определился с командой помощников

Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
Футбол | 10 июня 2023, 12:11 0
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера
Легенды ЛЧ. 7 человек, выигравших турнир в статусе и футболиста, и тренера

Элитная компания, в которой нет места случайным персонажам…

Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Другие виды | 09.06.2023, 20:40
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
Футбол | 09.06.2023, 19:57
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»
Футбол | 10.06.2023, 15:23
Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»
Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
09.06.2023, 23:59 3
Война
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
09.06.2023, 10:00
Футбол
Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера
Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера
09.06.2023, 16:51 18
Футбол
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
09.06.2023, 23:22 5
Теннис
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
КОСЕНКО: «Группа равная, все 4 команды – одного уровня. Будет интересно»
09.06.2023, 06:31
Футбол
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
09.06.2023, 08:18 3
Футбол
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
08.06.2023, 19:22 40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности