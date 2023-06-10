Матч Ингулец – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги

В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского ЛНЗ.

Поединок в с. Петрово на стадионе «Ингулец» должен был начаться в 17:00, однако был отложен из-за воздушной тревоги.

Команды должны выйти на футбольное поле после отбоя тревоги.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – ЛНЗ.