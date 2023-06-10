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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 16:45 | Обновлено 10 июня 2023, 17:14
341
0

Ингулец – ЛНЗ. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на переходной матч украинской Премьер-лиги

10 июня 2023, 16:45 | Обновлено 10 июня 2023, 17:14
341
0
Ингулец – ЛНЗ. Стартовые составы команд
ФК ЛНЗ

В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского «ЛНЗ».

Поединок пройдет в с. Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козиренко.

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – ЛНЗ.

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Источник Sport.ua
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