Ингулец – ЛНЗ. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на переходной матч украинской Премьер-лиги
В субботу, 10 июня, состоится первый переходной матч украинской Премьер-лиги, в котором петровский «Ингулец» сыграет против черкасского «ЛНЗ».
Поединок пройдет в с. Петрово на стадионе «Ингулец», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Ингулец»: Паламарчук, Кучеренко, Ковалев, Клименко, Смоляков, Коробенко, Запорожец, Кухарук, Козак, Козиренко.
ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Копыл, Муравский, Насонов, Ныч, Норенков, Савин, Тарасенко, Тищенко, Шестаков.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – ЛНЗ.
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