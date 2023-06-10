Эрлинг ХОЛАНД: «Мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню»
Нападающий «Манчестер Сити» – о предстоящем финале с «Интером»
22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».
«Я все еще молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.
Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднование, я подумал, что хочу это сделать.
Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня», - сказал Холанд.
Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в субботу, 6 июня. Начало в 22:00 по Киеву.
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