Эрлинг ХОЛАНД: «Мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню»

22-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Я все еще молод и могу многое улучшить. Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал выиграть Лигу чемпионов с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда «Челси» играл с «Манчестер Юнайтед». Когда я увидел празднование, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю гимн Лиги чемпионов в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня», - сказал Холанд.

Матч «Манчестер Сити» – «Интер» состоится в субботу, 6 июня. Начало в 22:00 по Киеву.