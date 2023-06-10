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Англия
10 июня 2023, 16:19 | Обновлено 10 июня 2023, 16:29
1896
5

Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»

Станислав Ребров назвал своих любимых украинских игроков

10 июня 2023, 16:19 | Обновлено 10 июня 2023, 16:29
1896
5
Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров поделился мнением об отечественных футболистах, которые ему импонируют в УПЛ и за рубежом.

«Зинченко играет на высоком уровне. Цыганков нормально устроился и хорошо себя показал в «Жироне», он нашел свою тропинку. У Малиновского должно все наладиться, он хороший игрок, просто у него случилась заминка.

Мне очень нравится Артем Довбик из «Днепра-1», который стал лучшим бомбардиром этого сезона УПЛ. В Динамо мне импонирует Ванат. Также неплохой игрок Буяльский, он давно мне нравится.

Виталий забивает много голов, хоть играет не на позиции нападающего. В Шахтере могу выделить Степаненко. Раньше мне нравился Ракицкий, но сейчас он уже не так ярко играет.

Не могу понять, что с Мудриком. Думаю, сами англичане понять не могут. Так много денег за него отдали, а отдачи никакой нет.

Но это молодой парень с большим талантом, у него есть все, чтобы заиграть в большом футболе. Конечно, желаю ему и остальным нашим ребятам только успеха!» – сказал Ребров-старший.

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Станислав Ребров Михаил Мудрик
Источник FanDay
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Комментарии 5
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fitnes_sports066
Что с Мудриком? Ещё полгода дадим парню?
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0
simon andre
До этого этот сайт проститутка не чего не писал об этом недо эксперте не где его не слышно было . И тут жопу стал вылизывать сайт папе Реброва.
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0
Роман Романченков
Чекаємо інтерв'ю двоюріднього брата по материній лінії...
Ответить
0
Сергей Тимченко
Ну вот,откуда не возьмись новый эксперт...
Ответить
-1
12345678901
Батько Реброва? Це крутіше за котів Леоненка? Чи десь на тому ж рівні експертиза?
Ответить
-1
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