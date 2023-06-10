Отец Реброва: «Не могу понять, что с Мудриком»

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров поделился мнением об отечественных футболистах, которые ему импонируют в УПЛ и за рубежом.

«Зинченко играет на высоком уровне. Цыганков нормально устроился и хорошо себя показал в «Жироне», он нашел свою тропинку. У Малиновского должно все наладиться, он хороший игрок, просто у него случилась заминка.

Мне очень нравится Артем Довбик из «Днепра-1», который стал лучшим бомбардиром этого сезона УПЛ. В Динамо мне импонирует Ванат. Также неплохой игрок Буяльский, он давно мне нравится.

Виталий забивает много голов, хоть играет не на позиции нападающего. В Шахтере могу выделить Степаненко. Раньше мне нравился Ракицкий, но сейчас он уже не так ярко играет.

Не могу понять, что с Мудриком. Думаю, сами англичане понять не могут. Так много денег за него отдали, а отдачи никакой нет.

Но это молодой парень с большим талантом, у него есть все, чтобы заиграть в большом футболе. Конечно, желаю ему и остальным нашим ребятам только успеха!» – сказал Ребров-старший.