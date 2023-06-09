Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров высказался о возможном преемнике нынешнего наставника киевского ««Динамо»» Мирчи Луческу.

«Я – за Шовковского! Хочу, чтобы он был главным тренером «Динамо». У него, может, не сразу все получится, как и у каждого тренера, но он свой человек и знает дух и историю команды. Он динамовец до мозга костей.

Я очень положительно воспринял назначение Шовковского. Думал, если он хорошо себя покажет, то его оставят главным.

А видите, как получается. Пресса пишет, что господин Луческу не собирается уходить и намерен отработать год контракт. Думаю, Шовковский останется в его штабе, а через год займет место Луческу», - сказал Станислав Ребров.

Напомним, «Динамо» финишировало четвертым в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23 и в следующем сезоне еврокубков впервые сыграет в Лиге конференций.