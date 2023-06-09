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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 11:36 | Обновлено 09 июня 2023, 11:49
693
0

Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»

Станислав Ребров назвал идеального тренера для «Динамо» после Луческу

09 июня 2023, 11:36 | Обновлено 09 июня 2023, 11:49
693
0
Отец Реброва: «Шовковский – свой человек, знает дух и историю команды»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Отец главного тренера сборной Украины Станислав Иванович Ребров высказался о возможном преемнике нынешнего наставника киевского ««Динамо»» Мирчи Луческу.

«Я – за Шовковского! Хочу, чтобы он был главным тренером «Динамо». У него, может, не сразу все получится, как и у каждого тренера, но он свой человек и знает дух и историю команды. Он динамовец до мозга костей.

Я очень положительно воспринял назначение Шовковского. Думал, если он хорошо себя покажет, то его оставят главным.

А видите, как получается. Пресса пишет, что господин Луческу не собирается уходить и намерен отработать год контракт. Думаю, Шовковский останется в его штабе, а через год займет место Луческу», - сказал Станислав Ребров.

Напомним, «Динамо» финишировало четвертым в турнирной таблице УПЛ сезона 2022/23 и в следующем сезоне еврокубков впервые сыграет в Лиге конференций.

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Мирча Луческу Динамо Киев Станислав Ребров Сергей Ребров Александр Шовковский
Источник FanDay
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