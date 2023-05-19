Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Шовковского нужно поддержать»

Футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло сделал прогноз на матч 27 тура УПЛ «Александрия» – «Динамо» Киев.

«Очень сложный матч ожидается для «Динамо» Киев. У них идет перестройка команды, смена поколений, нет явного лидера на поле, идет постоянный поиск своей игры.

Были три гостевых победы, но потом киевляне уступили дома «Черноморцу» в день рождения клуба. Да, подобное случается, но всегда следует сделать правильные выводы. Примечательно, что «бело-синим» не хватает стабильности в результатах.

Я убежден, что летом «Динамо» Киев ожидают серьезные кадровые изменения. Искренне желаю Александру Шовковскому терпения и психологической стойкости. Его нужно поддержать.

«Александрия» – это очень непростой соперник. Они отстают от «Динамо» на восемь очков, но также опережают ближайшего преследователя на семь баллов.

Считаю, что «Динамо» должно реабилитироваться за предыдущее поражение и победить команду Руслана Ротаня. Верю в киевлян, верю, что они смогут собраться и серьезно настроиться на матч», – сказал Заховайло.

Матч состоится 20 мая, начало в 15:00 по Киеву.