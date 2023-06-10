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  4. Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 15:23 | Обновлено 10 июня 2023, 15:24
808
6

Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»

После донецкого клуба румынский фулбек все-таки вырвался в топовый европейский чемпионат

10 июня 2023, 15:23 | Обновлено 10 июня 2023, 15:24
808
6
Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Рац

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац рассказал, как в 2007 году мог перейти из донецкого клуба в «Реал», если бы «горняки» несколько раз не меняли на него цену.

«У клубов был первоначальный договор на определенную сумму. Но после суммы несколько раз менялись, и в «Реале» заявили, что это нечестная игра. Тогда за переговоры у мадридцев отвечал Миятович».

«После той истории я несколько месяцев не мог придти в себя. Это был уникальный шанс. В «Шахтер» меня привел Бернд Шустер. Потом Роберто Карлос ушел в «Фенербахче», это был 2008 год (на самом деле: 2007-й – прим.ред.)».

«Такова была сделка, Бернд Шустер имел право на двух игроков, которых мог подписать по своему усмотрению, называя только имя и позицию. Остальные трансферы находились под контролем Миятовича. Такова была трансферная политика «Реала».

«Я был одним из двух по квоте Шустера, и был кто-то еще. В том же году «Реал» купил Снейдера и других голландцев. Дренте пришел на мою позицию, Марсело пришел позже. Вот и вся история», - рассказал Рац.

Напомним, Рац выступал за «Шахтер» с 2003 по 2013 годы. Затем Разван перешел свободным агентом в «Вест Хэм», а впоследствии поиграл еще за «Райо Вальекано», ПАОК и «Поли Тимишоару».

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Источник Digisport.ro
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Умник
"Эх Рац еще Рац, еще много много Рац"
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andre_lui
Вони ще з Рацем хотіли провернути операцію "мудрик", але з Предрагом не вийшло
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+1
Милан Милан
Методы Ахметова, наперсточные. Скольких людей загубили. Я очень раз, что Фернандиньо все-таки смог вырваться и поиграть в лучшей команде мира. Да, были очень  удачные трансферы (Тейшейра, Виллиан, Фред), но скольких людей откровенно передержали и загубили карьеру. Исмали не отпустили за адекватные деньги и он потом сломался. Тайсон, могли бы отпустить человека, он уже потерял мотивацию, Додо хотела купить Бавария, но лупили страшные цифры, Матвиенко засиделся, Степаненко уже никому не нужен. Ну и скандалов было тоже очень много. Матузалем, Илсиньо, Мхитарян.
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+1
Remark
Золотая клетка, золотааааая))))
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0
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