Рац рассказал, как Шахтер не отпустил его в Реал: «Это был уникальный шанс»

Бывший защитник «Шахтера» Разван Рац рассказал, как в 2007 году мог перейти из донецкого клуба в «Реал», если бы «горняки» несколько раз не меняли на него цену.

«У клубов был первоначальный договор на определенную сумму. Но после суммы несколько раз менялись, и в «Реале» заявили, что это нечестная игра. Тогда за переговоры у мадридцев отвечал Миятович».

«После той истории я несколько месяцев не мог придти в себя. Это был уникальный шанс. В «Шахтер» меня привел Бернд Шустер. Потом Роберто Карлос ушел в «Фенербахче», это был 2008 год (на самом деле: 2007-й – прим.ред.)».

«Такова была сделка, Бернд Шустер имел право на двух игроков, которых мог подписать по своему усмотрению, называя только имя и позицию. Остальные трансферы находились под контролем Миятовича. Такова была трансферная политика «Реала».

«Я был одним из двух по квоте Шустера, и был кто-то еще. В том же году «Реал» купил Снейдера и других голландцев. Дренте пришел на мою позицию, Марсело пришел позже. Вот и вся история», - рассказал Рац.

Напомним, Рац выступал за «Шахтер» с 2003 по 2013 годы. Затем Разван перешел свободным агентом в «Вест Хэм», а впоследствии поиграл еще за «Райо Вальекано», ПАОК и «Поли Тимишоару».