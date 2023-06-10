Рафаэль БЕНИТЕС: «Хочу вернуться к работе и снова побеждать»

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес прокомментировал возможное возвращение на пост наставника команды.

«Я жду. Хочу вернуться к работе и снова побеждать. У меня нет намерения сидеть без дела. Тем не менее, не все зависит от меня, ведь не я принимаю решение по поводу нового тренера. Я буду готов оценить ситуацию и все проанализировать», - сказал Бенитес.

Напомним, тренерское кресло «партенопеи» остается вакантным после того, как Лучано Спаллетти покинул клуб после триумфальной победы в чемпионате Италии.