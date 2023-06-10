Италия10 июня 2023, 14:39 | Обновлено 10 июня 2023, 14:50
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Рафаэль БЕНИТЕС: «Хочу вернуться к работе и снова побеждать»
Испанский тренер – о возможном возвращении в «Наполи»
10 июня 2023, 14:39 | Обновлено 10 июня 2023, 14:50
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Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес прокомментировал возможное возвращение на пост наставника команды.
«Я жду. Хочу вернуться к работе и снова побеждать. У меня нет намерения сидеть без дела. Тем не менее, не все зависит от меня, ведь не я принимаю решение по поводу нового тренера. Я буду готов оценить ситуацию и все проанализировать», - сказал Бенитес.
Напомним, тренерское кресло «партенопеи» остается вакантным после того, как Лучано Спаллетти покинул клуб после триумфальной победы в чемпионате Италии.
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