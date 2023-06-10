Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль БЕНИТЕС: «Хочу вернуться к работе и снова побеждать»
Италия
10 июня 2023, 14:39 | Обновлено 10 июня 2023, 14:50
300
0

Рафаэль БЕНИТЕС: «Хочу вернуться к работе и снова побеждать»

Испанский тренер – о возможном возвращении в «Наполи»

10 июня 2023, 14:39 | Обновлено 10 июня 2023, 14:50
300
0
Рафаэль БЕНИТЕС: «Хочу вернуться к работе и снова побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Бывший тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес прокомментировал возможное возвращение на пост наставника команды.

«Я жду. Хочу вернуться к работе и снова побеждать. У меня нет намерения сидеть без дела. Тем не менее, не все зависит от меня, ведь не я принимаю решение по поводу нового тренера. Я буду готов оценить ситуацию и все проанализировать», - сказал Бенитес.

Напомним, тренерское кресло «партенопеи» остается вакантным после того, как Лучано Спаллетти покинул клуб после триумфальной победы в чемпионате Италии.

По теме:
Новый фаворит. Тренер Фиорентины может возглавить Наполи
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Болельщики Наполи могут быть спокойны»
Итоги сезона Серии A. Специя с Коваленко сыграет плей-аут за выживание
Рафаэль Бенитес Наполи
Источник Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
Война | 09 июня 2023, 23:59 2
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов

ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»
Футбол | 10 июня 2023, 13:18 3
ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»
ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»

Специалист – об отставке Сергея Ковальца

ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
Футбол | 09.06.2023, 23:00
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
Футбол | 10.06.2023, 10:05
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб уволил экс-игрока Шахтера
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Теннис | 09.06.2023, 19:27
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наступают на флангах. ВСУ сообщили о продвижении в Бахмуте
Наступают на флангах. ВСУ сообщили о продвижении в Бахмуте
08.06.2023, 15:30
Война
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
08.06.2023, 10:19 19
Футбол
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
09.06.2023, 10:00
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
09.06.2023, 19:57 10
Футбол
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
08.06.2023, 21:59 6
Теннис
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
08.06.2023, 11:57 35
Футбол
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
08.06.2023, 23:00 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности