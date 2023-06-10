Виталий МИКОЛЕНКО: «Приятно будет снова поработать с Ребровым»

24-летний защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.

«Впечатления положительные, как всегда. Каждый миг, каждую минуту я наслаждаюсь пребыванием в сборной. Новый тренер, новые правила, новая тактика. Пытаемся понять их с первых минут.

Сборная – это сборная, а клуб – это клуб. Неважно, какие успехи или неурядицы в клубе. Я приезжаю сюда и наслаждаюсь каждым моментом.

Раньше я немного работал с Сергеем Станиславовичем в «Динамо», так что приятно будет сделать это снова. Счастлив, что у нас такой тренерский штаб, который понимает, как мы должны играть, и рассказывает нам об этом.

Мы готовимся к отборочным матчам Евро-2024, и я хотел бы поблагодарить сборную Германии, которая пригласила нас на свой 1000-й поединок в истории. Это будет первая наша игра на нынешнем сборе, и будет очень важно выполнить все наставления тренерского штаба.

Главное сейчас – представлять свою страну на спортивном фронте. Как сказал главный тренер, нужно демонстрировать дух, страсть в каждом матче, потому что это сборная Украины. Все ребята отлично понимают, что это сборная. Сюда без страсти никто не приезжает», - сказал Миколенко.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины под руководством Реброва проведет выездной товарищеский матч против национальной команды Германии. Начало в 19:00 по Киеву.