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Англия
10 июня 2023, 14:21 | Обновлено 10 июня 2023, 14:27
395
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «Приятно будет снова поработать с Ребровым»

Защитник «Эвертона» – о новом главном тренере сборной Украины

10 июня 2023, 14:21 | Обновлено 10 июня 2023, 14:27
395
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Приятно будет снова поработать с Ребровым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24-летний защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.

«Впечатления положительные, как всегда. Каждый миг, каждую минуту я наслаждаюсь пребыванием в сборной. Новый тренер, новые правила, новая тактика. Пытаемся понять их с первых минут.

Сборная – это сборная, а клуб – это клуб. Неважно, какие успехи или неурядицы в клубе. Я приезжаю сюда и наслаждаюсь каждым моментом.

Раньше я немного работал с Сергеем Станиславовичем в «Динамо», так что приятно будет сделать это снова. Счастлив, что у нас такой тренерский штаб, который понимает, как мы должны играть, и рассказывает нам об этом.

Мы готовимся к отборочным матчам Евро-2024, и я хотел бы поблагодарить сборную Германии, которая пригласила нас на свой 1000-й поединок в истории. Это будет первая наша игра на нынешнем сборе, и будет очень важно выполнить все наставления тренерского штаба.

Главное сейчас – представлять свою страну на спортивном фронте. Как сказал главный тренер, нужно демонстрировать дух, страсть в каждом матче, потому что это сборная Украины. Все ребята отлично понимают, что это сборная. Сюда без страсти никто не приезжает», - сказал Миколенко.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины под руководством Реброва проведет выездной товарищеский матч против национальной команды Германии. Начало в 19:00 по Киеву.

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Виталий Миколенко Эвертон Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
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Володимир
Виталий ! Будь решительней и плотнее в отборах  !
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