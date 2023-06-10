Сергей ДИРЯВКА: «Решили, что дальше будем идти разными путями»

52-летний украинский тренер Сергей Дирявка прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Горняка-Спорт».

«У меня был разговор с президентом клуба, по итогам которого мы решили, что дальше будем идти разными путями. Он во главе клуба видит другого человека, со своей философией игры и стратегией развития клуба, и я только могу пожелать ему удачи.

Есть возможность и поработать в одном из проектов. Эта работа связана с футболом, с амбициозными людьми. Пока я не готов сказать, что это за команда, где она базируется. Скажу только, что это не профессиональный клуб», – сказал Дирявка.