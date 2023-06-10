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  4. Сергей ДИРЯВКА: «Решили, что дальше будем идти разными путями»
Украина. Вторая лига
10 июня 2023, 14:00 | Обновлено 10 июня 2023, 14:14
144
0

Сергей ДИРЯВКА: «Решили, что дальше будем идти разными путями»

Специалист – об увольнении из «Горняка-Спорт»

10 июня 2023, 14:00 | Обновлено 10 июня 2023, 14:14
144
0
Сергей ДИРЯВКА: «Решили, что дальше будем идти разными путями»
ФК Горняк-Спорт. Сергей Дирявка

52-летний украинский тренер Сергей Дирявка прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Горняка-Спорт».

«У меня был разговор с президентом клуба, по итогам которого мы решили, что дальше будем идти разными путями. Он во главе клуба видит другого человека, со своей философией игры и стратегией развития клуба, и я только могу пожелать ему удачи.

Есть возможность и поработать в одном из проектов. Эта работа связана с футболом, с амбициозными людьми. Пока я не готов сказать, что это за команда, где она базируется. Скажу только, что это не профессиональный клуб», – сказал Дирявка.

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Горняк-Спорт Сергей Дирявка Вторая лига Украины Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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