Источник: Горняк-Спорт уволил главного тренера после вылета во Вторую лигу

Клуб «Горняк-Спорт» принял решение распрощаться с главным тренером команды Сергеем Дирявкой.

Дирявка возглавил команду из Горишних Плавней в январе 2023 года, заменив Игоря Жабченко.

«Горняк-Спорт» завершил сезон Первой лиги на последнем месте и вылетел во Вторую лигу.

Дирявка ранее работал ассистентом главного тренера в Днепре-1, Мариуполе и Ворскле, входил в тренерский штаб ВПК-Агро и клуба Перемога из Днепра.