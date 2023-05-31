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Украина. Первая лига
31 мая 2023, 05:02 | Обновлено 31 мая 2023, 05:31
225
0

Источник: Горняк-Спорт уволил главного тренера после вылета во Вторую лигу

Сергей Дирявка не сумел спасти команду от выбывания

31 мая 2023, 05:02 | Обновлено 31 мая 2023, 05:31
225
0
Источник: Горняк-Спорт уволил главного тренера после вылета во Вторую лигу
ФК Горняк-Спорт. Сергей Дирявка

Клуб «Горняк-Спорт» принял решение распрощаться с главным тренером команды Сергеем Дирявкой.

Дирявка возглавил команду из Горишних Плавней в январе 2023 года, заменив Игоря Жабченко.

«Горняк-Спорт» завершил сезон Первой лиги на последнем месте и вылетел во Вторую лигу.

Дирявка ранее работал ассистентом главного тренера в Днепре-1, Мариуполе и Ворскле, входил в тренерский штаб ВПК-Агро и клуба Перемога из Днепра.

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Горняк-Спорт Сергей Дирявка отставка
Источник Sportarena
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