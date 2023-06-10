Чемпионка Ролан Гаррос-2008: «У Муховой будут шансы»

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович, которая в 2008 году выиграла Ролан Гаррос, поделилась мнением о финальной игре нынешнего турнира, в которой отношения выяснят первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и чешка Каролина Мухова.

«В ожидании финального матча на Ролан Гаррос. В нем поиск баланса между агрессией и терпением будет ключевым фактором к победе.

Если Каролина Мухова сможет собрать все свои силы и продемонстрировать игру, которая была у нее в полуфинале, у нее будут шансы. Если Ига воспользуется своим опытом, это может дать ей небольшое преимущество», — заявила Иванович.

Напомним, финальная встреча парижского мэйджора Свентек – Мухова состоится в субботу, 10 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.