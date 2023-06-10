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  4. Чемпионка Ролан Гаррос-2008: «У Муховой будут шансы»
Ролан Гаррос
10 июня 2023, 13:47 | Обновлено 10 июня 2023, 13:52
283
0

Чемпионка Ролан Гаррос-2008: «У Муховой будут шансы»

Ана Иванович – о будущем финале Открытого чемпионата Франции среди женщин

10 июня 2023, 13:47 | Обновлено 10 июня 2023, 13:52
283
0
Чемпионка Ролан Гаррос-2008: «У Муховой будут шансы»
WTA

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович, которая в 2008 году выиграла Ролан Гаррос, поделилась мнением о финальной игре нынешнего турнира, в которой отношения выяснят первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и чешка Каролина Мухова.

«В ожидании финального матча на Ролан Гаррос. В нем поиск баланса между агрессией и терпением будет ключевым фактором к победе.

Если Каролина Мухова сможет собрать все свои силы и продемонстрировать игру, которая была у нее в полуфинале, у нее будут шансы. Если Ига воспользуется своим опытом, это может дать ей небольшое преимущество», — заявила Иванович.

Напомним, финальная встреча парижского мэйджора Свентек – Мухова состоится в субботу, 10 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.

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Ролан Гаррос 2023 Ана Иванович Ига Свёнтек Каролина Мухова
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