Чемпионка Ролан Гаррос-2008: «У Муховой будут шансы»
Ана Иванович – о будущем финале Открытого чемпионата Франции среди женщин
Экс-первая ракетка мира Ана Иванович, которая в 2008 году выиграла Ролан Гаррос, поделилась мнением о финальной игре нынешнего турнира, в которой отношения выяснят первая ракетка мира Ига Свентек из Польши и чешка Каролина Мухова.
«В ожидании финального матча на Ролан Гаррос. В нем поиск баланса между агрессией и терпением будет ключевым фактором к победе.
Если Каролина Мухова сможет собрать все свои силы и продемонстрировать игру, которая была у нее в полуфинале, у нее будут шансы. Если Ига воспользуется своим опытом, это может дать ей небольшое преимущество», — заявила Иванович.
Напомним, финальная встреча парижского мэйджора Свентек – Мухова состоится в субботу, 10 июня, начало – в 16:00 по киевскому времени.
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