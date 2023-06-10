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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 13:18 | Обновлено 10 июня 2023, 13:24
784
3

ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»

Специалист – об отставке Сергея Ковальца

10 июня 2023, 13:18 | Обновлено 10 июня 2023, 13:24
784
3
ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк и Сергей Лавриненко

Экс-главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко проанализировал сезон для команды из Петрово, а также высказался о том, насколько оправданным было его увольнение.

«Нас подводила череда травм. На момент увольнения у меня в обойме было всего-то 11-12 игроков. Мы нормально попрощались с президентом Александром Поворознюком. У нас осталось взаимное уважение, и мы продолжаем общаться.

Надо сказать, что моя отставка встряхнула команду, «Ингулец» за последние осенние три тура одержал две важные победы. Думаю, такого же эффекта Александр Григорьевич хочет от команды и перед стыками. Победы на эмоциональном подъеме, на это расчет», – сказал Лавриненко.

«Ингулец» по итогам сезона занял 14 место в турнирной таблице УПЛ и сыграет переходные матчи за право остаться в Премьер-лиге против ЛНЗ. Игры пройдут 10 и 14 июня, а командой будет руководить и.о. главного тренера Владислав Лупашко.

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Сергей Лавриненко Александр Поворознюк Ингулец Сергей Ковалец
Источник FanDay
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Batya
У першу лігу, відремонтуєте коробку передач за сезон а далі буде видно.
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+2
Gargantua
да, коробки лучше всего ремонтировать в пердиве
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+1
yaroslavos
Інгулець повинен грати в першій лізі. Немає там ні грошей, ні амбіцій для УПЛ. Шкода тільки що ЛНЗ таке ж!
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0
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