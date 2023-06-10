ЛАВРИНЕНКО: «Поворознюк рассчитывает на победу на эмоциональном подъеме»

Экс-главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко проанализировал сезон для команды из Петрово, а также высказался о том, насколько оправданным было его увольнение.

«Нас подводила череда травм. На момент увольнения у меня в обойме было всего-то 11-12 игроков. Мы нормально попрощались с президентом Александром Поворознюком. У нас осталось взаимное уважение, и мы продолжаем общаться.

Надо сказать, что моя отставка встряхнула команду, «Ингулец» за последние осенние три тура одержал две важные победы. Думаю, такого же эффекта Александр Григорьевич хочет от команды и перед стыками. Победы на эмоциональном подъеме, на это расчет», – сказал Лавриненко.

«Ингулец» по итогам сезона занял 14 место в турнирной таблице УПЛ и сыграет переходные матчи за право остаться в Премьер-лиге против ЛНЗ. Игры пройдут 10 и 14 июня, а командой будет руководить и.о. главного тренера Владислав Лупашко.