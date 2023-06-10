Агуэро раскритиковал Барселону за действия в желании вернуть Месси

Экс-нападающий Серхио Агуэро заявил, что испанская «Барселона» сделала мало, чтобы добиться возвращения в свои ряды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – заявил Агуэро ESPN.

Как известно, Месси, покинув стан парижского «ПСЖ», объявил о том, что его следующим клубом будет американский «Интер Майами».