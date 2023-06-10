Испания10 июня 2023, 13:07 | Обновлено 10 июня 2023, 13:13
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Агуэро раскритиковал Барселону за действия в желании вернуть Месси
Аргентинец недоволен каталонским клубом
10 июня 2023, 13:07 | Обновлено 10 июня 2023, 13:13
623
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Экс-нападающий Серхио Агуэро заявил, что испанская «Барселона» сделала мало, чтобы добиться возвращения в свои ряды аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Барселона» недостаточно сделала для возвращения Лео. Да, было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году», – заявил Агуэро ESPN.
Как известно, Месси, покинув стан парижского «ПСЖ», объявил о том, что его следующим клубом будет американский «Интер Майами».
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