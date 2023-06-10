Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться невероятного»
Лига чемпионов
10 июня 2023, 11:33 | Обновлено 10 июня 2023, 12:00
151
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться невероятного»

Бельгиец – о значимости Лиги чемпионов для «горожан»

10 июня 2023, 11:33 | Обновлено 10 июня 2023, 12:00
151
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться невероятного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о важности успеха в Лиге чемпионов, но только для его команды, а и в целом.

«Я в этом клубе уже очень давно. Для меня это были невероятные восемь лет. Безусловно, у меня было много ярких моментов. Мы участвовали в этом турнире, но пока так и не смогли его выиграть. Чувствую, что мы были стабильны в Лиге чемпионов, и нам просто нужно найти способ выиграть ее в первый раз. Это станет грандиозным успехом для игроков, клуба и болельщиков.

Я очень доволен тем, чего мы добились как команда. Мы хотим сделать следующий шаг, чтобы добиться чего-то еще более невероятного. Мы многого добились как команда и демонстрировали при этом красивый футбол, так что я счастлив.

Мы знаем, что собой представляет «Интер». Он обычно играет по схеме 3-5-2 или 5-3-2, с двумя нападающими и активными защитниками. Он очень хорошо защищается, так что мы не ждtм открытой игры. Не стоит нервничать из-за этого. Поначалу будет возникать не так много моментов. Мы должны постараться сыграть так, как умеем, а там, надеюсь, будут и голевые моменты.

Если ты выиграл Лигу чемпионов, то достиг одной из главных целей, которые можешь достичь как игрок и часть команды. Потрясающе уже просто из года в год участвовать в этом соревновании. Мне выпала возможность сыграть против ряда невероятных футболистов. У нас будет шанс подвести этому черту», — заявил Де Брюйне.

Финал Лиги чемпионов-2022/2023 «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле, начало – в 22:00 по Киеву.

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет сомнений в Эрлинге Холанде»
Рубен ДИАШ: «Финал ЛЧ – возможность для всех нас проявить себя»
Манчестер Сити – Интер. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов Кевин де Брюйне Манчестер Сити - Интер Манчестер Сити Интер Милан
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
Футбол | 10 июня 2023, 09:31 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24

Бразильский фулбек продолжит выступления за «догов»

Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Зимние виды | 09 июня 2023, 13:20 3
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»

Легендарная фигуристка – о бывшем чиновнике украинской федерации

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
Футбол | 10.06.2023, 06:52
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – ЛНЗ
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Теннис | 09.06.2023, 19:27
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
Футбол | 09.06.2023, 13:37
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
Не Соболенко. Стала известна первая финалистка Ролан Гаррос
08.06.2023, 19:22 40
Теннис
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
08.06.2023, 10:19 19
Футбол
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
08.06.2023, 21:59 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
ОФИЦИАЛЬНО. 7 игроков покинут Жирону. Среди них – лучший бомбардир сезона
09.06.2023, 19:57 10
Футбол
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
09.06.2023, 23:22 5
Теннис
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
Западные СМИ: украинская армия начала контрнаступление
Западные СМИ: украинская армия начала контрнаступление
08.06.2023, 16:49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности