Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет сомнений в Эрлинге Холанде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» оценил важность Эрлинга Холанда для команды в свете того, что в последнее время неимоверная результативность норвежца снизилась.

«Если вы думаете, что Эрлинг Холанд не будет забивать, то вас наврядли поддержит много людей. У меня нет в нем никаких сомнений. Уверен, он поможет нам победить в Лиге чемпионов», – заявил Гвардиола.

Финальная игра Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» Милан состоится в субботу, 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.