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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет сомнений в Эрлинге Холанде»
Лига чемпионов
10 июня 2023, 11:17 | Обновлено 10 июня 2023, 11:57
547
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет сомнений в Эрлинге Холанде»

Испанский тренер – о значимости норвежского нападающего

10 июня 2023, 11:17 | Обновлено 10 июня 2023, 11:57
547
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня нет сомнений в Эрлинге Холанде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола (справа)

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» оценил важность Эрлинга Холанда для команды в свете того, что в последнее время неимоверная результативность норвежца снизилась.

«Если вы думаете, что Эрлинг Холанд не будет забивать, то вас наврядли поддержит много людей. У меня нет в нем никаких сомнений. Уверен, он поможет нам победить в Лиге чемпионов», – заявил Гвардиола.

Финальная игра Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» Милан состоится в субботу, 10 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Кевин де Брюйне Пеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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luceorius
 Звісно, Холанд буде забивати і за свою збірну, і в АПЛ, І в ЛЧ, але вже в наступному сезоні. Та чи заб'є він сьогодні - питання, яке може коштувати перемоги.
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