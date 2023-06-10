Рубен ДИАШ: «Финал ЛЧ – возможность для всех нас проявить себя»

Защитник клуба «Манчестер Сити» Рубен Диаш дал оценку сезону-2022/2023 для команды Пепа Гвардиолы. Она, как известно, выиграла чемпионат Английской Премьер-лиги и завоевала Кубок Англии.

«Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание – поиск баланса при тех ресурсах, что у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы обрели особый баланс. Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему и сделаем все возможное, чтобы его завоевать.

Говорю об этом уже давно. В феврале наступает наш лучший период. С этой поры наша команда неизменно демонстрирует себя с лучшей стороны. День финала не станет исключением. Это еще одна возможность для всех нас проявить себя.

У нас есть группа из пяти капитанов, но каждый из нас сам по себе капитан. Каждый способен сказать своё слово на поле, когда пробьёт час. Это наше особое качество. Каждый игрок был лидером в прошлом. Мы собрали этих футболистов вместе. Когда нужный момент наступает, мы знаем, что пора действовать», – заявил Рубен Диаш.

Финальная встреча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер» состоится 10 июня в Стамбуле, начало – в 22:00 по Киеву.