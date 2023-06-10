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  4. Ига Свёнтек – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
10 июня 2023, 10:54 |
297
0

Ига Свёнтек – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос

10 июня 2023, 10:54 |
297
0
Ига Свёнтек – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

10 июня состоится финал Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Каролина Мухова (№43 WTA).

Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, полька проиграла.

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смотреть онлайн Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023 Каролина Мухова
Источник Sport.ua
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