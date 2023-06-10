Ига Свёнтек – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Ролан Гаррос
10 июня состоится финал Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Каролина Мухова (№43 WTA).
Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли один раз, полька проиграла.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не хочет комментировать ситуацию
К сожалению, в третьем сете Карлос потянул ногу...