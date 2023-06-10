Ига Свёнтек – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня состоится финал Открытого чемпиона Франции по теннису, в котором сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Каролина Мухова (№43 WTA).

Встреча состоится вторым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, полька проиграла.

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