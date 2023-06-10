Новак ДЖОКОВИЧ: «Поговорим об истории после финала»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о вероятной победе на Открытом чемпионате Франции, где он в финале сыграет с Каспером Руудом.

Как известно, в 1/2 финала Джокович в четырех сетах обыграл лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Новак в случае победы на Ролан Гаррос станет обладателем 23-го трофея турниров серии Большого шлема.

– Этот вопрос, наверное, лучше задать в воскресенье, но, учитывая все, что вы сказали про исторические достижения, насколько вас мотивирует возможность выиграть рекордный 23-й «Шлем»? И думаете ли вы про календарный Большой шлем?

– Календарный шлем действительно далеко. Но, может быть, не так уж сильно, если я выиграю в воскресенье. Но давайте посмотрим. Я не думаю об этом. В воскресенье просто хочу выиграть еще один «Шлем», я очень близок. Я это знаю. Знаю это чувство – за карьеру я столько раз его испытывал. Так что я знаю, как мне нужно управлять собой, своими эмоциями, как вести себя завтра и послезавтра и как наилучшим образом подойти к финалу.

Я сыграю с кем-то, кто уже был в финалах на турнире Большого шлема. И Каспер, и Зверев играли в финалах, но так и не выиграли титул.

Но опять же, опыт на моей стороне, но выигрывает ли он матчи? Я так не думаю. Я просто должен хорошо восстановиться, подготовиться к еще одной долгой битве, а после финала, если я выиграю, поговорим об истории.