Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
Франция
10 июня 2023, 09:31 |
344
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24

Бразильский фулбек продолжит выступления за «догов»

10 июня 2023, 09:31 |
344
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
losc.fr

33-летний левый защитник Исмаили продолжит выступления за французский «Лилль».

Футболист продлил контракт с «догами» до конца сезона-2023/24. Его прежнее трудовое соглашение действовало до 30 июня текущего года.

Исмаили перешел в «Лилль» в августе минувшего года из «Шахтера» на правах свободного агента. Всего за французскую команду бразилец отыграл 25 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что будущее Исмаили в «Лилле» зависит от того, останется ли в клубе на следующий сезон главный тренер Паулу Фонсека.

По теме:
Моуриньо готов продлить контракт с Ромой
Ювентус предложил Рабьо годичный контракт
Контракт уже подписан. Модрич останется в Реале
Исмаили Лилль продление контракта
Источник ФК Лилль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – в четвертьфинале ЧМ по socca, Ребров провел первую тренировку
Футбол | 10 июня 2023, 07:45 0
Украина – в четвертьфинале ЧМ по socca, Ребров провел первую тренировку
Украина – в четвертьфинале ЧМ по socca, Ребров провел первую тренировку

Главные новости за 9 июня на Sport.ua

ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
Война | 09 июня 2023, 23:59 2
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Футбол | 10.06.2023, 07:57
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Футбол | 09.06.2023, 17:45
Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
Реал нашел замену Лунину. Клуб подпишет вратаря Хетафе, украинец уйдет
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
Футбол | 09.06.2023, 23:00
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
ФОТО. Визит мэра. Первая тренировка сборной под руководством Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
09.06.2023, 19:27 5
Теннис
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
08.06.2023, 12:11 27
Футбол
Наступают на флангах. ВСУ сообщили о продвижении в Бахмуте
Наступают на флангах. ВСУ сообщили о продвижении в Бахмуте
08.06.2023, 15:30
Война
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
Источник сообщил о еще двух кандидатах на пост главного тренера Шахтера
08.06.2023, 13:55 10
Футбол
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
08.06.2023, 21:15 7
Футбол
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
09.06.2023, 23:22 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности