ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24

33-летний левый защитник Исмаили продолжит выступления за французский «Лилль».

Футболист продлил контракт с «догами» до конца сезона-2023/24. Его прежнее трудовое соглашение действовало до 30 июня текущего года.

Исмаили перешел в «Лилль» в августе минувшего года из «Шахтера» на правах свободного агента. Всего за французскую команду бразилец отыграл 25 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что будущее Исмаили в «Лилле» зависит от того, останется ли в клубе на следующий сезон главный тренер Паулу Фонсека.