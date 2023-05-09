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  4. Стал известен фактор, от которого зависит будущее Исмаили в Лилле
Франция
09 мая 2023, 16:00 |
498
0

Стал известен фактор, от которого зависит будущее Исмаили в Лилле

Экс-фулбек «Шахтера» может покинуть клуб, если летом оттуда уйдет Паулу Фонсека

09 мая 2023, 16:00 |
498
0
Стал известен фактор, от которого зависит будущее Исмаили в Лилле
instagram.com/ismaily_31

33-летний левый защитник Исмаили, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», ближайшим летом может покинуть свою нынешнюю команду – французский «Лилль».

Контракт ветерана с «догами» истекает 30 июня и содержит условие о продлении в случае, если Исмаили сыграет определенное количество матчей в сезоне. Однако эта опция вступит в силу только с одобрения игрока, а сам он пока не уверен, что пожелает остаться.

Сообщается, что будущее Исмаили в «Лилле» будет зависеть от того, останется ли в клубе на следующий сезон главный тренер Паулу Фонсека, фактическим протеже которого называют бразильского защитника.

В текущем сезоне Исмаили провел 23 матча за «догов» (2 гола, 2 ассиста).

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Исмаили Паулу Фонсека Лилль трансферы Лиги 1
Источник Score.fr
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