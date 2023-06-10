Источник: Заря и Хлань пытаются договориться о специальном соглашении
Хавбек сможет перейти в другой клуб летом за адекватную компенсацию
Хавбек «Зари» Максим Хлань пытается договориться с руководством луганского клуба.
Информация о досрочном расторжении контракта между Хланем и «Зарей» не соответствует действительности, информирует ТаТоТаке.
Речь идет о цивилизованном решении вопроса, то есть об определенном соглашении между футболистом и клубом. На основе этого соглашения Хлань сможет перейти в новый клуб летом за адекватную компенсацию.
Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре 2023 года, а футболист не играет за «Зарю» еще с апреля.
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