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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 01:39 | Обновлено 10 июня 2023, 01:52
86
0

Источник: Заря и Хлань пытаются договориться о специальном соглашении

Хавбек сможет перейти в другой клуб летом за адекватную компенсацию

10 июня 2023, 01:39 | Обновлено 10 июня 2023, 01:52
86
0
Источник: Заря и Хлань пытаются договориться о специальном соглашении
ФК Заря Луганск. Максим Хлань

Хавбек «Зари» Максим Хлань пытается договориться с руководством луганского клуба.

Информация о досрочном расторжении контракта между Хланем и «Зарей» не соответствует действительности, информирует ТаТоТаке.

Речь идет о цивилизованном решении вопроса, то есть об определенном соглашении между футболистом и клубом. На основе этого соглашения Хлань сможет перейти в новый клуб летом за адекватную компенсацию.

Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре 2023 года, а футболист не играет за «Зарю» еще с апреля.

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трансферы Заря Луганск ТаТоТаке Максим Хлань трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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