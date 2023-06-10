Источник: Заря и Хлань пытаются договориться о специальном соглашении

Хавбек «Зари» Максим Хлань пытается договориться с руководством луганского клуба.

Информация о досрочном расторжении контракта между Хланем и «Зарей» не соответствует действительности, информирует ТаТоТаке.

Речь идет о цивилизованном решении вопроса, то есть об определенном соглашении между футболистом и клубом. На основе этого соглашения Хлань сможет перейти в новый клуб летом за адекватную компенсацию.

Соглашение игрока с луганским клубом истекает в декабре 2023 года, а футболист не играет за «Зарю» еще с апреля.