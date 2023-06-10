Винницкая «Нива» распрощалась с четырьмя футболистами с согласия обеих сторон.

Клуб Второй лиги покинули Евгений Мороз, Владимир Шевчук, Иван Петрук и Виталий Гуменный.

Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу.

Президент клуба Артур Загорулько заявил, что с нового сезона «Нива» будет играть на новом стадионе.