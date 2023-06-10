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  4. Винницкая Нива распрощалась с четырьмя футболистами
Украина. Вторая лига
10 июня 2023, 01:14 | Обновлено 10 июня 2023, 01:38
93
0

Винницкая Нива распрощалась с четырьмя футболистами

Команда заняла 4-е место во Второй лиге и не смогла пробиться в Первую лигу

10 июня 2023, 01:14 | Обновлено 10 июня 2023, 01:38
93
0
Винницкая Нива распрощалась с четырьмя футболистами
ФК Нива Винница

Винницкая «Нива» распрощалась с четырьмя футболистами с согласия обеих сторон.

Клуб Второй лиги покинули Евгений Мороз, Владимир Шевчук, Иван Петрук и Виталий Гуменный.

Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу.

Президент клуба Артур Загорулько заявил, что с нового сезона «Нива» будет играть на новом стадионе.

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Источник ФК Нива Вц
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