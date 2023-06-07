ОФИЦИАЛЬНО. Винницкая Нива объявила о назначении нового главного тренера

62-летний украинский специалист Юрий Ярошенко официально возглавил винницкую «Ниву».

Детали контракта не обнародованы, однако, по данным Sport.ua, соглашение подписано сроком на один сезон.

Последним местом его работы был «Альянс» Липовая Долина в сезоне 21/22. Также Ярошенко за свою тренерскую карьеру тренировал «Николаев», «Полтаву» и «Сумы».

Винницкая «Нива» заняла 4-е место в сезоне Второй лиги и не смогла пробиться в Первую лигу. Команду в сезоне 2022/23 тренировал Олег Остапенко.