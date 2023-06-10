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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 00:45 | Обновлено 10 июня 2023, 01:04
224
0

Заявление УАФ: «Павелко не был отстранен от занимаемой должности»

Президент ассоциации остается на своем посту до рассмотрения апелляции

10 июня 2023, 00:45 | Обновлено 10 июня 2023, 01:04
224
0
Заявление УАФ: «Павелко не был отстранен от занимаемой должности»
УАФ. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола прокомментировала слухи о том, что адвокат Андрея Павелко отозвал апелляцию на решение Печерского суда об отстранении Андрея Павелко с должности главы УАФ:

«В отдельных СМИ распространяется очередная порция недостоверной информации о якобы «отстранении» руководителя УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности и о том, что он якобы с этим «согласился».

Подчеркиваем, что президент УАФ не был отстранен от занимаемой должности, соответствующее решение первой судебной инстанции не вступило в законную силу. Процедура его апелляционного обжалования продолжается».

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола апелляция суд
Источник Украинская ассоциация футбола
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