Заявление УАФ: «Павелко не был отстранен от занимаемой должности»

Украинская ассоциация футбола прокомментировала слухи о том, что адвокат Андрея Павелко отозвал апелляцию на решение Печерского суда об отстранении Андрея Павелко с должности главы УАФ:

«В отдельных СМИ распространяется очередная порция недостоверной информации о якобы «отстранении» руководителя УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности и о том, что он якобы с этим «согласился».

Подчеркиваем, что президент УАФ не был отстранен от занимаемой должности, соответствующее решение первой судебной инстанции не вступило в законную силу. Процедура его апелляционного обжалования продолжается».