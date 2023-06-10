Заявление УАФ: «Павелко не был отстранен от занимаемой должности»
Президент ассоциации остается на своем посту до рассмотрения апелляции
Украинская ассоциация футбола прокомментировала слухи о том, что адвокат Андрея Павелко отозвал апелляцию на решение Печерского суда об отстранении Андрея Павелко с должности главы УАФ:
«В отдельных СМИ распространяется очередная порция недостоверной информации о якобы «отстранении» руководителя УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности и о том, что он якобы с этим «согласился».
Подчеркиваем, что президент УАФ не был отстранен от занимаемой должности, соответствующее решение первой судебной инстанции не вступило в законную силу. Процедура его апелляционного обжалования продолжается».
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