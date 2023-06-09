Металлург Зп

В субботу, 10 июня, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. В нем встретятся ровненский «Верес» и запорожский «Металлург». Начало матча запланировано на 17:00.

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Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале ПФЛ.