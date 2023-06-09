Металлург Зп

10.06.2023 17:00 - : -
Украина. Премьер лига09 июня 2023, 23:21 |
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Металлург – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июня в 17:00 матч плей-офф Украинской Премьер-лиги
09 июня 2023, 23:21 |
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В субботу, 10 июня, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. В нем встретятся ровненский «Верес» и запорожский «Металлург». Начало матча запланировано на 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале ПФЛ.
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