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Чемпионат Украины
Металлург Зп
10.06.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 23:21 |
372
0

Металлург – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июня в 17:00 матч плей-офф Украинской Премьер-лиги

09 июня 2023, 23:21 |
372
0
Металлург – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК «Металлург»

В субботу, 10 июня, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. В нем встретятся ровненский «Верес» и запорожский «Металлург». Начало матча запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Youtube-канале ПФЛ.

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Источник Sport.ua
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