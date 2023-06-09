ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опубликовала эмоциональный пост в своем Instagram в связи с трагедией в Новой Каховке, где 6 июня рашисты взорвали Каховскую ГЭС:

«Это я одного летнего дня у моей бабушки в Новой Каховке. Каждое утро я просыпалась в 6 утра, чтобы в 7 идти на тренировку. Каша, которую я терпеть не могла, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона! После обеда – время для себя, а вечером в 16 – вторая тренировка… И, конечно, моя любимая стена!

Мое теннисное детство прошло именно возле нее, ежедневно в конце тренировки набивая три, а иногда и четырехзначные числа, это был «бонус» и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, видевшей и слезы, и счастья (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты –> мое счастливое детство, начало моего пути.

А 06.06.2023 все пошло под воду! Сначала они захватили мой дом, а теперь разрушили его! Но мы все равно победим, как я победила стену в свое время! Даже если нам придется ударить по ней тысячи раз!!!!».