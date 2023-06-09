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09 июня 2023, 23:05 | Обновлено 09 июня 2023, 23:13
1135
2

ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост

Ангелина поделилась фотографиями и историей с детства, которое провела в Новой Каховке

09 июня 2023, 23:05 | Обновлено 09 июня 2023, 23:13
1135
2
ФОТО. Мы все равно победим! Калинина опубликовала эмоциональный пост
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опубликовала эмоциональный пост в своем Instagram в связи с трагедией в Новой Каховке, где 6 июня рашисты взорвали Каховскую ГЭС:

«Это я одного летнего дня у моей бабушки в Новой Каховке. Каждое утро я просыпалась в 6 утра, чтобы в 7 идти на тренировку. Каша, которую я терпеть не могла, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона! После обеда – время для себя, а вечером в 16 – вторая тренировка… И, конечно, моя любимая стена!

Мое теннисное детство прошло именно возле нее, ежедневно в конце тренировки набивая три, а иногда и четырехзначные числа, это был «бонус» и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, видевшей и слезы, и счастья (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты –> мое счастливое детство, начало моего пути.

А 06.06.2023 все пошло под воду! Сначала они захватили мой дом, а теперь разрушили его! Но мы все равно победим, как я победила стену в свое время! Даже если нам придется ударить по ней тысячи раз!!!!».

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Ангелина Калинина фото lifestyle российско-украинская война
Источник Instagram
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8number
Гелю, ми з тобою 🥰 А після біди буде свято!
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+8
Elis
Я рада, що наша перша ракетка почала говорити про це. Долучилась до голосів наших інших дівчат 
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+4
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