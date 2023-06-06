ВИДЕО. «Мой дом». Калинина показала последствия подрыва Каховской ГЭС

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опубликовала видео с Новой Каховки, на котором видно масштабы затопления после подрыва Каховской ГЭС.

«Мой дом. Мое детство», – написала Калинина в инстаграме.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.