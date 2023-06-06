Другие новости06 июня 2023, 14:36 | Обновлено 06 июня 2023, 14:41
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ВИДЕО. «Мой дом». Калинина показала последствия подрыва Каховской ГЭС
Украинская теннисистка родилась в Новой Каховке
06 июня 2023, 14:36 | Обновлено 06 июня 2023, 14:41
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Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опубликовала видео с Новой Каховки, на котором видно масштабы затопления после подрыва Каховской ГЭС.
«Мой дом. Мое детство», – написала Калинина в инстаграме.
В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.
Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.
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