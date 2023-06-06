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06 июня 2023, 14:36 | Обновлено 06 июня 2023, 14:41
1719
0

ВИДЕО. «Мой дом». Калинина показала последствия подрыва Каховской ГЭС

Украинская теннисистка родилась в Новой Каховке

06 июня 2023, 14:36 | Обновлено 06 июня 2023, 14:41
1719
0
ВИДЕО. «Мой дом». Калинина показала последствия подрыва Каховской ГЭС
ЕНЕРГОАТОМ

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина опубликовала видео с Новой Каховки, на котором видно масштабы затопления после подрыва Каховской ГЭС.

«Мой дом. Мое детство», – написала Калинина в инстаграме.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и саму станцию.

Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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российско-украинская война Новая Каховка Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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