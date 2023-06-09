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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 22:27 | Обновлено 09 июня 2023, 22:28
507
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Металлург – Верес

Во Львове состоится первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге

09 июня 2023, 22:27 | Обновлено 09 июня 2023, 22:28
507
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Металлург – Верес
ФК «Верес»

В субботу, 10 июня, во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. На стадионе «Украина» встретятся запорожский «Металлург» и ровненский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Игру можно посмотреть на Youtube-канале ПФЛ.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».

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Металлург – Верес. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
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Источник Sport.ua
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