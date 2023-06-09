Украина. Премьер лига09 июня 2023, 22:27 | Обновлено 09 июня 2023, 22:28
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Где смотреть онлайн матч плей-офф УПЛ Металлург – Верес
Во Львове состоится первый матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге
09 июня 2023, 22:27 | Обновлено 09 июня 2023, 22:28
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В субботу, 10 июня, во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. На стадионе «Украина» встретятся запорожский «Металлург» и ровненский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Игру можно посмотреть на Youtube-канале ПФЛ.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлург» – «Верес».
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