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09 июня 2023, 21:25 | Обновлено 09 июня 2023, 21:35
179
0

Минус одна позиция. Женская сборная Украины – на 33-м месте в рейтинге ФИФА

В первую тройку мирового реестра входят США, Германия и Швеция

09 июня 2023, 21:25 | Обновлено 09 июня 2023, 21:35
179
0
Минус одна позиция. Женская сборная Украины – на 33-м месте в рейтинге ФИФА
УАФ

ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда, опустившись на одну строчку, занимает 33-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22 месте (1644,63 балла). В первую тройку мирового реестра входят США, Германия и Швеция.

В 2023 году украинская женская сборная победила в Таллинне в спарринге команду Эстонии (98-е место в рейтинге ФИФА) со счетом 1:0, а на 7 июля запланировала еще один контрольный матч – с Португалией (21-е место) в Порту.

Встреча состоится во время июльского учебно-тренировочного сбора, который станет для украинской команды этапом подготовки к официальным поединкам дебютной женской Лиги наций.

По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками являются Польша (31-й рейтинг), Сербия (34) и Греция (62).

Топ-50 рейтинга ФИФА среди женских сборных

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Источник Украинская ассоциация футбола
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