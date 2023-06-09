Минус одна позиция. Женская сборная Украины – на 33-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда, опустившись на одну строчку, занимает 33-ю позицию.

Среди представителей УЕФА Украина находится на 22 месте (1644,63 балла). В первую тройку мирового реестра входят США, Германия и Швеция.

В 2023 году украинская женская сборная победила в Таллинне в спарринге команду Эстонии (98-е место в рейтинге ФИФА) со счетом 1:0, а на 7 июля запланировала еще один контрольный матч – с Португалией (21-е место) в Порту.

Встреча состоится во время июльского учебно-тренировочного сбора, который станет для украинской команды этапом подготовки к официальным поединкам дебютной женской Лиги наций.

По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками являются Польша (31-й рейтинг), Сербия (34) и Греция (62).

Топ-50 рейтинга ФИФА среди женских сборных