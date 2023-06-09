Женская национальная команда Украины проведет спарринг с топ-сборной

Женская сборная Украины сыграет товарищескую игру с командой Португалии, участником чемпионата мира 2023 года, который 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии. Португалия впервые сыграет на мундиале.

Футбольные ассоциации Украины и Португалии достигли договоренности по проведению международного матча между национальными женскими сборными двух стран.

Поединок между сборными Португалии и Украины пройдет 7 июля в Порту на Estadio do Bessa Século XXI, домашней арене клуба Боавишта. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Встреча состоится при поддержке Португальской федерации футбола во время июльского учебно-тренировочного сбора, который станет для украинской команды этапом подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций.

По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками Польша, Сербия и Греция.