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Лига наций
09 июня 2023, 06:43 | Обновлено 09 июня 2023, 06:47
154
0

Женская национальная команда Украины проведет спарринг с топ-сборной

Сборные Португалии и Украины сыграют товарищеский матч 7 июня в Порту

09 июня 2023, 06:43 | Обновлено 09 июня 2023, 06:47
154
0
Женская национальная команда Украины проведет спарринг с топ-сборной
УАФ

Женская сборная Украины сыграет товарищескую игру с командой Португалии, участником чемпионата мира 2023 года, который 20 июля стартует в Австралии и Новой Зеландии. Португалия впервые сыграет на мундиале.

Футбольные ассоциации Украины и Португалии достигли договоренности по проведению международного матча между национальными женскими сборными двух стран.

Поединок между сборными Португалии и Украины пройдет 7 июля в Порту на Estadio do Bessa Século XXI, домашней арене клуба Боавишта. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Встреча состоится при поддержке Португальской федерации футбола во время июльского учебно-тренировочного сбора, который станет для украинской команды этапом подготовки к официальным поединкам дебютной Лиги наций.

По результатам жеребьевки женская сборная Украины попала в квартет В3, где ее соперниками Польша, Сербия и Греция.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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